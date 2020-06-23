Son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fatih Mert'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



