Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde corona virüs şoku yaşanıyor. Geçen hafta Hatayspor'da yaşanan corona virüs vakaları sonrasında maçı ertelenen sarı lacivertliler, bu kez kendi kulübünde yaşanan corona virüs vakalarıyla sarsıldı.

Ankargücü daha önce 7 futbolcu, 1 teknik ekip personeli, 3 sağlık personeli, 1 personel ve 1 de yönetim kurulu üyesinde corona virüs vakası çıkmıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise 1 personelin corona virüs testi pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'la oynanacak olan maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDE YAŞANAN CORONA VİRÜS VAKALARININ LİSTESİ...

20 Ekim: 4 futbolcu 1 teknik heyet personeli

23 Ekim: 2 sağlık personeli

24 Ekim: 1 futbolcu 1 sağlık personeli

26 Ekim: 2 futbolcu 1 personel

27 Ekim: 1 Yönetim Kurulu üyesi

29 Ekim: 1 personel