Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı. Takımın tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen futbolcu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İlhan Parlak, geçtiğimiz sezon Ankara ekibiyle 33 maça çıkıp 7 gol attı 1 de asistle oynadı. Bu sezon da ilk hafta Erzurumspor'a karşı 84 dakika sahada kaldı.