SON DAKİKA | Ankaragücü İbrahim Üzülmez ile anlaştı

Son dakika haberi... MKE Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıktan sonra ara vermedi ve yeni teknik patronunu kısa süre içerisinde bulundu. Başkent temsilcisi, Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, Trabzonspor maçı öncesi kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurmuştu. Gerekçe olarak ise Başkan Mert, tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor ile ilgili verdiği demeçlerin maç sırasında etik olmayacağını dile getirmişti. Bu süreç sırasında da TFF 1.Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirveye oynayan Bursaspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile yolları ayrıma kararı almıştı.

Başkan da açıkladı

Başkent ekibi zaman kaybetmeden 46 yaşındaki çalıştırıcı ile bir araya geldi ve 1.5 yıllık anlaşmada mutabık kalındı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başkent temsilcisinin Başkanı Fatih Mert, "İbrahim hocamızla presipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bügün sözleşmeyi imzalarız." ifadelerini kullandı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor.





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