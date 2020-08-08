MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig ekibi tecrübeli teknik adamı resmen açıkladı.

Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağladı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih Mert’in ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi.

İmza töreninde Başkanımız Sayın Fatih Mert; MKE Ankaragücümüz’ün 110 yıllık büyük bir camia olduğunun bilincinde olduklarını, bu camiaya hizmet etmekten gurur duyduklarını, önümüzdeki sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini, Teknik Direktör olarak Fuat Çapa hocamız ile anlaşarak ilk adımı attıklarını, bundan sonraki süreçte çalışmalarının aynı gayret ile devam edeceğini ifade etti.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Ankaragücü gibi büyük bir camiada görev almaktan çok büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu, camiamızın beklentilerini karşılayabilmek adına çok çalışacaklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yılık sözleşme imzaladığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa, bugün yapılan imza töreni sonrası tesislerimizde 2020-2021 sezonu çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Önümüzdeki süreçte, takımımızın Fuat Çapa ile birlikte hızlı bir ivme yakalayacağına ve başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz.

Yeni Teknik Direktörümüzün camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz.

''SAYIN ALİ KOÇ İLE ARAMIZDA KÜME DÜŞME OLMAYACAK GİBİ BİR KONUŞMA OLMADI"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, pandemi döneminden bugüne konuşulan Süper Lig'deki küme düşme konusu, kulübün transfer yasağı ve Başkent ekibinin geleceği hakkında gelecek hafta geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Başkan Fatih Mert, pandemi döneminde birçok kulübün olduğu gibi küme düşmenin kaldırılması konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da destek verdiğini söyledi. Mert, şunları kaydetti:

"Bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum; Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç ile yaptığım konuşma farklı kullanılmaktadır. Sayın Koç ile bahsi geçen konuda herhangi bir görüşme yapmadım. Pandemi öncesi, lig başlamadan önce tüm kamuoyuna yapmış olduğum açıklamalarda şu ifadeleri kullandım: 'Biz 7 takım olarak küme düşmenin olmaması yönünde görüş belirtiyoruz.' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapmış olduğumuz görüşmede de 'Biz bu konu gündeme geldiğinde, küme düşme olmasın yönünde takımlarımıza destek vereceğiz' demişlerdir. Bunun dışında herhangi bir görüşme olmamıştır. Küme düşme olmayacak gibi bir konuşma aramızda geçmemiştir. Spor camiasının bu konuyu bilmesinde yarar var diye düşünüyorum."

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)