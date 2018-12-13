Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi.

Sabah 06.30 sıralarında gerçekleşen kazada iki vagonunun devrildiği, çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.

Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ankara’dan Konya’ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı” denildi.

4 ÖLÜ,43 YARALI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verdi. Şahin, "Tren kazasında 4 kişi öldü, 43 kişi yaralandı." dedi.

Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte kazadan ilk kareler:



