SON DAKİKA! Andrea Pirlo, Juventus’un yeni teknik direktörü

Mauruzio Sarri'nin, Juventus macerası kısa sürdü... Geçen sezon İngiliz ekibi Chelsea'den Siyah-Beyazlılar'ın başına geçen İtalyan teknik adam, ligde şampiyon olsa da önceki gün Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenince görevden alındı. 61 yaşındaki çalıştırıcı Serie A'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp da görevinden alınan ilk hoca oldu.

Yeni hoca arayışlarına hemen başlayan Juve yönetimi, takımı İtalyan efsane Andrea Pirlo'ya emanet etti. Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu. Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

2018 yılında futbola veda eden Pirlo, geçen hafta Juventus U23 Takımı'nın başına getirilmişti.