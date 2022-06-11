Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı. İstanbul ekibi Karagümrük ile dünyaca ünlü İtalyan futbol adamı arasındaki görüşmeler bu sabah itibariyle tamamlandı, anlaşma sağlandı.

Andrea Pirlo'nun teknik direktörlük kariyeri

Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo'nun idaresindeki Juventus, Serie A’yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı da kazandı. Juventus'un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus'un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli’nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri’nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.

Gökmen Özcan