Trabzonspor, Anders Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.