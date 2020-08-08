Trabzonspor, Anders Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.







