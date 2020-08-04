Hollanda Eredivisie takımlarından Waalwijk'in Faslı yıldızı Anas Tahiri, Beşiktaş'ın gündeminde. Bu sezon Waalwijk formasıyla başarılı bir performans sergileyen Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı.

LIONS DE L'ATLAS'ın haberine göre FOX Sports'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunun için acele etmiyorum. Bu konudaki gelişmeleri menajerim ve kulübüme bırakmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın teklifinden mutluluk duyduğunu aktaran Tahiri, "Bu beklenen bir şey değildi. Tatildeyken bir telefon aldım. Büyük bir takımın ilgisini çekmeniz her zaman mutluluk vericidir" dedi.

Waalwijk Teknik Direktörü Fred Grim ise yollarına Eredivisie'de devam etmek adına Tahiri'nin takımda kalmasını istiyor. Bu sezon 27 maça çıkan merkez orta saha; 6 gol, 1 asistlik katkısının yanı sıra performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden olmuştu.