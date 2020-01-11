Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 86-82'lik skorla geçti.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman da maçtan sonra görüşlerini FANATİK ile paylaştı.

Maçın iyi başladıklarını belirten Ataman, "Maçın son periyotuna kadar çok iyi basketbol oynadık. Müthiş bir savunma yaptık. İlk yarıda sadece Delaney'nin savunmasında sıkıntı çektik. Çok ekstra şekilde 5/6 üçlük attı ama biz de skoru istediğimiz gibi hep önde götürdük" dedi.

İkinci yarıdaki kararlara ve oyundan atılmasına değinen Ataman, "Aslında ikinci yarıda üçüncü periyot da tamamen istediğimiz gibi kontrolümüz altında geçti ama son periyotta aşırı bir sertlik başladı özellikle oyun kurucularımıza karşı. Pota altında sürekli ikili sıkıştırmalar ve sert müdahaleler özellikle... Tabi oyuncularımızın da bu durumda mental olarak oyundan bir düşüşü oldu. Kuric'in de dış atışlarıyla bir anda maçın momentumunu kaybettik. Ben de üst üste iki tane teknik faul aldım ama almak zorundaydım. Yani bir şeyleri değiştirmek zorundaydım. Daha sonra da takım tekrardan geri adım atmadı" ifadelerini kullandı.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Müthiş bir galibiyet, üst üste deplasmanda 7. galibiyet... EuroLeague'in flaş takımı Barcelona'yı da burada yenmeyi başardık. Zirvedeki yerimizi koruyoruz. Şimdi İstanbul'da hafta içinde iki tane çok kritik maç yapacağız. Salı akşamı Milano, cuma akşamı da Asvel ile..." dedi.