Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Anadolu Efes, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yıldızı Vasilije Micic ile sözleşme yeniledi. Bu yaz takımdan ayrılması beklenirken Micic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

2018'de Zalgiris'den Efes'in kadrosuna katılan Vasilije Micic, geride kalan sezonda takımın EuroLeague şampiyonluğunda en büyük pay sahibi isimdi. EuroLeague sezonunun ve Final Four'un MVP'si seçilmeyi başaran Micic'in bu yaz NBA 'e gitmesi beklenmekteydi.

Sırp oyun kurucu, Anadolu Efes'in şampiyonluğa ulaştığı Final Four'un ilk ayağında CSKA Moskova'ya karşı 25 sayı, 6 asist; finalde Barcelona'ya karşı ise 25 sayı, 5 asist, 3 top çalma ile oynamıştı. Normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Efes formasıyla 40 maça çıktığı sezonda 16.7 sayı, 4.9 asist, 2.6 asist, 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.