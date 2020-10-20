SON DAKİKA | Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ertelendi

﻿﻿﻿﻿Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. maç döneminde Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk etmeye hazırlanıyordu. ASVEL, corona virüs sebebiyle forma giyebilecek 8 oyuncusunun olmadığı belirterek bir erteleme talebinde bulundu ve EuroLeague'in kabülüyle 23 Ekim Cuma günü oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Benzer gerekçe ile 22 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Zenit St Petersburg - AX Armani Exchange Milan ve ALBA Berlin - TD Systems Baskonia maçlarının da ertelendiği açıklandı.

EuroLeague Basketball, dün Covid-19 nedeniyle sezon başında oluşturduğu Özel Yönetmelik'te değişime gitmişti. Bu tip durumlarda 20-0'lık hükmen mağlubiyet kararı ortadan kaldırılmış ve mücadeleler için 3 kerelik erteleme hakkı getirilmişti.

Yeniden planlanacak bu 3 karşılaşmaların tarihleri ilerleyen süreçte EuroLeague Basketball tarafından duyurulacak.

Konuya ilişkin Anadolu Efes'in açıklamasında ise, "Turkish Airlines Euroleague Normal Sezon beşinci haftasında 23 Ekim 2020 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda LDLC Asvel Villeurbanne’i konuk edeceğimiz karşılaşma Euroleague tarafından ertelenmiştir. Konuk ekip LDLC Asvel Villeurbanne’in, Euroleague Basketbol Sağlık ve Güvenlik Protokolleri uyarınca yapılan PCR test sonuçları neticesinde sahaya çıkabilecek asgari oyuncu sayısından daha azına sahip olması nedeniyle belirtilen karşılaşma Euroleague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşmasının oynanacağı tarih, Euroleague Yönetimi tarafından açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.