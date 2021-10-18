Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezona yaptığı kötü başlangıç sonrası kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Son şampiyon Anadolu Efes, NBA 'de Milwaukee Bucks ile yollarını ayıran Elijah Bryant'ı kadrosuna kattı.

Anadolu Efes'ten yapılan resmi açıklamada Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

2018-19 sezonunda İsrail'de Hapoel Eilat forması giyen Bryant, buradaki performansı sonrası 2019'da Maccabi Tel Aviv'e transfer olmuştu. Maccabi Tel Aviv forması altında EuroLeague'de de dikkat çekici bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki guard, sezon sonuna doğru NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'a gitti. Milwaukee Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşayan Bryant, 14 Ekim'de serbest kaldı ve Anadolu Efes ile anlaşma sağladı.