Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etse de Basketbol Süper Ligi'nde kupayı Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Anadolu Efes, yeni sezon öncesi bir flaş transfere daha imza attı. Will Clyburn hamlesi sonrası Anadolu Efes, şimdi de Maccabi Tel Aviv'den Ante Zizic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

1997 doğumlu Hırvat pivot ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Darüşşafaka'da oynamıştı

Basketbola Hırvatistan’ın KK Split takımı altyapısında başlayan Ante Zizic, profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda ülkesinde Ribola Kastela takımında başladı. Sonrasında Cibona Zagreb ve Nova Gorica takımlarında görev yapan Zizic, 2016 yılının Aralık ayında Darüşşafaka’ya kadrosuna katıldı. 2017-18 sezonunda NBA ’in Cleveland Cavaliers takımına geçen başarılı oyuncu, 2020-21 sezonu başında İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına transfer oldu.

2014 yılında Gençler (U18) Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan Millî Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıkan Zizic, bir sene sonra U19 Dünya Şampiyonası’nda bu kez gümüş madalya kazandı.

Zizic ayrıca 2020-21 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması ile İsrail Ligi şampiyonluğu ve İsrail Kupası sevinci yaşadı.

EuroLeague’de 31 maçta 21,05 dakika ortalama süre alan Ante Zizic, maç başına 12,2 sayı, 5,0 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları yakaladı.

İsrail Ligi’nde ise 17 maçta 19,08 dakika ortalama süre alan başarılı oyuncu, maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.