Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Milli Takımımız, yarı finalde Rusya’yla karşılaştı.

Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov’un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş’le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan’ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25 2’de Dmitrii Udalov’la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Rahmi Özcan’ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya’da 42. dakikada Valerii Sadavskii’nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2’ye çıkardı: 4-2.

Maçın 50 4. dakikasında Kemal Güleş’le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2’lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya’yı 2-1 yenen İspanya’yla karşılaşacak.









Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izledi.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.