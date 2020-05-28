Son dakika: Aly Malle Trabzonspor oyuncusu oldu

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi: Balıkesirspor'un Malili hücum oyuncusu Aly Malle Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. Balıkesirspor cephesinden transfer ile ilgili resmi açıklama geldi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Son dakika: Aly Malle Trabzonspor oyuncusu oldu

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor'da bir transfer daha gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesir ekibinden Aly Malle ile de anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Rahmi Anıl Başaran'dan sonra Aly Malle transferinde de mutlu sona ulaştı.

Radyospor’da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. 

Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var." ifadelerini kullandı.


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