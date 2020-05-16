Son dakika transfer haberi... Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Kolombiyalı eliden Alvaro'yu gündemine aldığı ve Deportes Tolima'ya Enzo Roco'yu önermeye hazırlandığı futbol kamuoyunda yüksel sesle konuşulmaya başlanmıştı. 25 yaşındaki kaleci, bu iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Montero, Siyah Beyazlı ekibin resmi hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe yakın olduğu yorumlandı.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.



