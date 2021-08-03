Süper Lig 'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay, aradığı kaleciyi Polonya'da buldu. Arsenal'dan Alex Runarsson ile bir süredir görüşme halinde olan ve ücret konusunda anlaşamayan İzmir ekibi, Polonyalı eldiven Mateusz Lis'le kesin olarak anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Lis, yarın Altay’ın Erzurum kampına katılacak.

Polonya'da Falubaz Zielona Gora ve Lech Poznan altyapısında yetişen 24 yaşındaki Mateusz Lis, daha sonra ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie, Rakow ve son 2 sezonda Wisla Krakow kulüplerinde forma giydi.









Geçen sezon Wisla Krakow'da 27 maçta görev alan kaleci Lis, geçen hafta başlayan ligde takımının kalesini korudu. Geçmişte Polonya Ümit Milli Takımı'nda da oynayan kaleci Mateusz Lis, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da toplam 69 müsabakada görev alırken, bir alt ligde 26 maça çıktı.

Yakup Çınar







