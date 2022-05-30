Süper Lig 'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon bir alt lige düşen Altay'da 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş performansıyla transferin gözdesi haline geldi. İzmir ekibinden kulübe gelen transfer çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Genç futbolcu bu sezon toplamda 25 maça çıktı ve takımına 2 asistlik katkı verdi.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş’ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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