Süper Lig 'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup olan ve galibiyet hasreti 13 maça yükselerek 18 puanla 18. sırada kalan Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi. İzmir ekibi, Altay efsanesi Mustafa Denizli ile olan sözleşmenin sona erdiğini açıkladı ve tecrübeli teknik direktöre veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Denizli ile özdeşleşen 11 numaralı formanın önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayrılacağı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi:

''18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu unvanlarına sahip, takımımızı Süper Lig’e çıkaran, stadımızda ismi yaşayan efsanemiz “Büyük Mustafa” Sayın Mustafa Denizli ile aramızdaki “resmi” sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz.''

''Bunun bir “veda” olmadığının bilinmesini istiyor, aramızdaki güçlü bağın simgesi olarak, “Büyük Mustafa” ile özdeşleşen “11” numaralı Altay formasını önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayırıyoruz.''

“Altaylı” apoletini omuzlarında her zaman gururla taşıyan ve taşımaya devam edecek olan Sayın Mustafa Denizli ve ekibine değerli hizmetleri için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.''









Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasretini dindirdi

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4’te 4 yaparak çıkmıştı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı. Finalde Altınordu karşısında da tarihi bir galibiyete imza atan Mustafa Denizli, 18 yıl sonra Altay’ı Süper Lig’e taşıyan isim olmuştu.

Mustafa Denizli, Altınordu maçı sonrası futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Devamını getiremedi

Sezona fırtına gibi başlayan Altay, ilerleyen süreçte devamını getiremedi. Geçen sezon Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek büyük hasretini dindiren, Denizli'yle Süper Lig'de de yoluna devam eden Altay, ilk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3. sıraya kadar yükseldi. Ancak siyah-beyazlılar 7. haftada 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından tam 13 hafta galibiyete hasret kaldı. Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig'de 20 maça çıkan İzmir ekibi, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı ve 18 puan topladı.

Yeni evinde kazanamadı

Altaylıların yıllardır hasretle beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı, camiaya büyük heyecan getirirken, siyah-beyazlı ekip evine yeni haliyle döndükten sonra oynadığı Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kaybetti. Altay, deplasmanlarda ise 8 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar gurbette 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Altay toplamda 23 gol attı, 33 kez rakiplerine geçit verdi.