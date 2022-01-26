Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor , Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı. Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Süper Lig’e yükselmemize önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mert Nobre’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

DHA