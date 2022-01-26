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Son Dakika | Altay'da Mert Nobre dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:58 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Altay'da Mert Nobre dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor , Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı. Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Süper Lig’e yükselmemize önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mert Nobre’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

DHA

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