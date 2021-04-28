Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını açıkladı. Kulübün yapılan resmi açıklamasında: "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa" ifadeleri kullanıldı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu dün düzenlendiği basın toplantısında "Mustafa Denizli'yi takımın başında görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ise Ekmekçioğlu'nun bu çağrısına kayıtsız kalmamış ve görevi kabul etmişti.

TFF 1. Lig'de 57 puanla 5. sırada bulunan İzmir ekibinin ligde kalan iki maçında Mustafa Denizli görev yapacak. Altay kalan iki haftada Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile karşılaşacak.