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Son dakika | Altay, Mustafa Denizli'yi resmen açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirildiğini açıkladı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Son dakika | Altay, Mustafa Denizli'yi resmen açıklandı

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını açıkladı. Kulübün yapılan resmi açıklamasında: "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa" ifadeleri kullanıldı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu dün düzenlendiği basın toplantısında "Mustafa Denizli'yi takımın başında görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ise Ekmekçioğlu'nun bu çağrısına kayıtsız kalmamış ve görevi kabul etmişti.

TFF 1. Lig'de 57 puanla 5. sırada bulunan İzmir ekibinin ligde kalan iki maçında Mustafa Denizli görev yapacak. Altay kalan iki haftada Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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