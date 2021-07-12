SON DAKİKA | Altay, Mustafa Denizli ile anlaşma sağladı!

Yeniden Süper Lig heyecanı yaşayan Altay, teknik direktörü Mustafa Denizli ile uzun süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Altay'dan yapılan açıklamada Mustafa Denizli ile anlaşma sağlandığı ve bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak tecrübeli hoca ile hafta arasında sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, süper ligde izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir. Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla"