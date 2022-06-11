Süper Lig'de bu sezon Altay formasıyla çıktığı 23 maçta göz dolduran ve transferin gözdesi olan Kazımcan Karataş'a Beşiktaş 'tan resmi transfer teklifi geldi.

Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL, sonraki satıştan %10 pay

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş için önceki gün resmi transfer teklifi aldık. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL, sonraki satıştan %10 pay şeklinde oldu. Kazımcan Karataş'ın transferinden beklentimiz 2 milyon Euro" dedi.

Konyaspor ve Westerlo resmi teklif yapmıştı.

Kazımcan Karataş için siyah-beyazlı kulübe, Belçika'dan KVC Westerlo ve Süper Lig'den Konyaspor transfer teklifi yapmış fakat İzmir temsilcisi bu iki takımın teklifini kabul etmemişti.

Süper Lig'de 22 maçta oynadı

Bu sezon Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.