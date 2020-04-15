Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında çok flaş bir iddiaya yer verildi... Haberde, kalecisi Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

Takvim'de de yer alan haberde Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi.



