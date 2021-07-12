EURO 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan ve beğeni alan Ezgjan Alioski'nin adı birçok kulüple anılıyordu. Ajansspor'un verdiği habere göre Fenerbahçe , Alioski transferinde bir adım öne geçti ve önemli bir aşama kaydetti.

Alioski'nin kariyeri

1992'de Pirlepe'de Alioski, futbola İsviçre'de başladı ve Young Boys altyapısından sonra Lugano'da oynadı. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza atan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 46 kez giydi ve 9 gole attı.







