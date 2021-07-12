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Son dakika! Alioski adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Makedon sol bek Alioski, adım adım Türkiye'ye geliyor. Sarı Lacivertliler'in transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Alioski adım adım Fenerbahçe'ye

EURO 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan ve beğeni alan Ezgjan Alioski'nin adı birçok kulüple anılıyordu. Ajansspor'un verdiği habere göre Fenerbahçe , Alioski transferinde bir adım öne geçti ve önemli bir aşama kaydetti.

Alioski'nin kariyeri

1992'de Pirlepe'de Alioski, futbola İsviçre'de başladı ve Young Boys altyapısından sonra Lugano'da oynadı. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza atan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 46 kez giydi ve 9 gole attı.


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