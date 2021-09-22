A Milli Takımlar'da görev değişimleri sürüyor. Kısa süre önce Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Alman Stefan Kuntz getirilmişti. Şimdi de idari kadroya Ali Naibi, dahil oluyor.

Kayserispor sportif direktörü Ali Naibi, Milli Takımlar bünyesinde göreve başlıyor. Daha önce Beşiktaş Sportif Direktörlük görevini de yapan Ali Naibi, Stefan Kuntz'un ekibinde idari bölümde görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle yakın zamanda Milli Takım alt yaş gruplarında da teknik adam konusunda ciddi değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Yakup Çınar | FANATİK ÖZEL