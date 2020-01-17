Son dakika! Ali Koç’un futbol projesi 1.5 senede çöktü

Ali Koç, 2018 yılında Aziz Yıldırım’la tarihi bir başkanlık yarışına girdi. Adaylık sürecinde iddialı açıklamalar yapan Koç, “En büyük hayalimiz, mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek. Futbol şubesini yeniden yapılandıracağız” ifadelerini birçok kez kullandı. Ali Koç, örnek bir yapılanmaya gideceklerini söyledi. Başkan seçilir seçilmez de bu projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Hedef özlenen Fenerbahçe’ydi

Futbolda yeniden yapılanmanın temel taşı, sportif direktörlük göreviydi. Başkan Koç, 1 yıldır birlikte çalıştıklarını söylediği Damien Comolli’yi bu koltuğa oturttu. Fransız sportif direktör de hemen teknik direktör için çalışmalara başladı. “Yerli hocayla çalışırsak bu kesinlikle Aykut Kocaman” olur diyen Comolli, tercihini bir yabancıdan, Phillip Cocu’dan yana kullandı. Hedef belliydi. Kadro maliyetini düşürmek, takımı gençleştirmek, altyapıya yatırımlar yapmak. Bunun sonucunda çocukların yüzünde mutluluk olan, her anlamda sevilen ve gurur duyulan, özlenen Fenerbahçe yaratılacaktı.

‘Vizyonumu anlayamadınız’

‘Örnek proje’ ilk darbeyi kısa sürede yedi. Cocu, Fenerbahçe’ye imza attıktan sadece 4 ay sonra kovuldu. Hollandalı çalıştırıcı, sözleşmesinin feshedilmesi için ise 2 ay daha bekledi. Yerine, Ali Koç’un, kendisini isteyen taraftarlara, “Siz benim vizyonumu anlamamışsınız” dediği, “Gündemimizde yok, olmayacak da” sözlerini sarf ettiği Ersun Yanal geldi. Futbolda yeniden yapılanma, ikinci darbeyi transferde yeniden 30 yaş üstü oyunculara imza attırılmasıyla yaşadı. Ali Koç’un büyük futbol projesi, dün Damien Comolli’nin görevden alınmasıyla resmen iflas etmiş oldu. Koç, başkanlık kotluğuna oturduktan 1.5 sene sonra ‘futbolda kurumsal yapı’ kurma hayaline şimdilik son verdi...

Damien Comolli: Ön elemeden önce transferler bitmeli

Comolli ise aynı imza töreninde şunları söylemişti: Transferlerin yüzde 80-90’ının hatta tamamının Şampiyonlar Ligi ön elemeden önce bitmesini istiyorum (Yaz dönemindeki 11 transferden sadce Ayew, Berke ve Barış, Benfica maçı öncesi alınabildi). Transferi son dakika yapmaktan nefret ederim. Fenerbahçe için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız. FFP asla bir bahane olmayacak. 100’den fazla oyuncunun yer aldığı bir transfer havuzumuz var. Durumlarını analiz etmeye devam ediyoruz.

Başkan Ali Koç: Sınırlı kaynakları çarçur etmeyecek biri

Ali Koç, 13 Haziran 2018’de Damien Comolli’nin imza töreninde şu sözleri sarf etmişti: Comolli’yle 1 senedir çalışıyoruz. Çok önemli bir isim. Bir yetenek bulup yıldızlaştırmak daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak adına önemli biri. Bu iki konuya çok önem verdim. Yanlış kişilerle, yanlış işlere girdiğiniz zaman sınırlı kaynakların çarçur edildiğini gördük. Kendisinin bu konudaki hassasiyeti beni bu konuda daha da cesaretlendirdi. İnsanlık ve kişilik olarak en doğru insanı bulduk. İnşallah beni yanıltmazsın Comolli.”

Skandal transferlere imza attı

Damien Comolli göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, 100 kişilik oyuncu havuzları olduğunu söyledi. Fransız sportif direktör döneminde Fenerbahçe tam 29 transfere imza attı! Buna rağmen 2019-20 sezonu başladığında kadroda sadece tek bir sol bek vardı: Hasan Ali Kaldırım... Comolli, çok konuşulan, skandal olarak nitelendirilen transferlere de imza attı. Erzurumspor’un, “Bize Frey’i önerdiler ama adaylarımız arasında 6. sıradaydı” açıklaması çok ses getirdi.

Üstelik 600 bin Euro olmasına rağmen almadılar... Fenerbahçe ise Frey için 2.6 milyon Euro ödedi. Bu sezon başında ise 100 bin Euro’ya Nürnberg’e kiralandı. Comolli’nin bir diğer tartışılan transferi ise bir önceki sezonun büyük bölümünü sakat geçiren, yaz boyunca kendi kendine çalışan Diege Reyes’in alınması oldu. Meksikalı da performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Para eden oyuncular Aziz Yıldırım döneminden

Damien Comolli, sportif direktör olarak önemli oyuncu satışları gerçekleştirdi. En dikkat çekenleri 16 milyon Euro’ya Napoli’ye imza atan Eljif Elmas, Al-Ahli’ye 12 milyon Euro’ya satılan Josef De Souza ve 10.5 milyon Euro karşılığında Al-Nasr’ın yolunu tutan Giuliano oldu. Bu 3 futbolcunun da ortak özelliği, bir önceki başkan Aziz Yıldırım tarafından transfer edilmeleriydi. Ali Koç başkanlığında gelen oyuncuların satışından henüz para kazanılmadı.

Akhisar’dan otobüsle döndü

Peş peşe gelen kötü sonuçlar, Fenerbahçe’ye geçen sezonun ilk yarısında zor anlar yaşattı. Ancak yönetim için bardağı taşıran maç, 3-0’lık Akhisar yenilgisi oldu. Ali Koç, deplasmanda gelen bu mağlubiyetin ardından görülmemiş bir karar aldı. Yöneticiler her zamanki gibi uçakla İstanbul’a dönerken, takım Manisa’dan İstanbul’a otobüsle döndü!

Damien Comolli de otobüste yer alan isimlerden biriydi.

’Sıra sana geldi güle güle’

Fenerbahçe’nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli’nin istifası sonrası Twitter’dan yazdığı mesajla dikkat çekti. Sarıtaç, Fransız için, “Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...” diye yazdı.