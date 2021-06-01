Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV’de yayımlanan programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, Sivasspor maçındaki oyun nedeniyle futbolcuları eleştirdi.

'Futbolcuları bir daha görmedim ama gözlerine bakmayı isterdim'

Sivasspor maçındaki ruhu kabul etmediğini belirten Ali Koç, "Sivasspor maçındaki ruhu kabul etmiyorum, zannedersiniz ki Sivasspor şampiyonluğa oynuyor. O maçtan sonra futbolcuları bir daha görmedim ama gözlerine bakmayı isterdim." diye konuştu.

'Emre Belözoğlu, Türkiye tarihinin en büyük hocası olacak'

'Emre Belözoğlu daha önce getirilseydi farklı olur muydu sorusunu siz de kendinize sordunuz mu?' sorusuna da yanıt veren Ali Koç, "Tabii ki sorduk. Tam tersi de olabilirdi. Emre Belözoğlu, kariyeri ve liderliğiyle, o futbolcuları daha yakın hale getirebildi. Emre Belözoğlu, Türkiye tarihinin en büyük hocası olacak. Yerli hocaya gideceksek, Emre Belözoğlu'ndan başkasına gitmeyiz. Bu riski almanın doğru olmadığını düşündük." ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Zirve mücadelesi veren Sarı Lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve son haftaya girerken büyük yara aldı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 79 puanda kaldı ve lider Beşiktaş'ın yenildiği, haftaya 3. sırada giren Galatasaray'ın yendiği haftayı 3. sırada kapattı.