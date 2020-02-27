Galatasaray karşılaşmasının ardından tribünlerden gelen istifa çağrılarına kulak veren Ersun Yanal, kötü gidişatı sonlandırmak için soyunma odasında görevden ayrılmayı teklif etmesine rağmen Başkan Ali Koç'tan onay alamamıştı. Ali Koç'un 'birlikte mücadele edeceğiz' şeklindeki söylemleri sonrası görevine devam eden Yanal, 4 gün sonra idmanda takımın başında poz verdi.

Geride kalan 4 maçın 3'ünde yenilgi yaşayan 1'inde ise berabere kalan Fenerbahçe'de şimdiki hedef ise Antalyaspor maçından galip ayrılmak. Ligde kalan 11 haftada yenilgi yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip, Başkan Ali Koç'un önderliğinde yemekte bir araya geldi.

Takımda moral bozukluğu yaşanmamasını isteyen Başkan Ali Koç, "Toparlanıp önümüze bakacağız. Kafanızı önünüze eğmenize gerek yok. Antalyaspor karşılaşmasında elimizden geleni yapıp mücadeleden galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı ile çıkış yapıp önümüzde bulunan 11 mücadeleden puan alarak sahadan ayrılacağınıza inanıyorum" dedi.

DHA



