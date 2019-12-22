Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında skor Fenerbahçe'nin 3-1'lik lehine devam ederken, Kadıköy'de bir grup taraftar, Beşiktaş'a ağır küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Bu olayın ardından locasından ayağa kalkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları küfürlü tezahüratta bulunmamaları konusunda uyardı.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendilerine yakışmayan bir görüntü olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mahcup oldum. Maçta hem galibiz, sahada futbolcuların arasında olayı gerecek bir unsur yok. Buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın Çebi'ye ilettim. Bazı taraftarlar belki bana kızacak ama doğruyu, eğriyi söylemekle yükümlüyüm. Ama bu bize yakışmadı. 20 lira SMS'le para topladığımız günlerde ceza yiyeceğiz. Türk futbolunun da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu davranışların. Bize böyle davranılınca rahatsız oluyorsak, biz de hassas olmalıyız. Taraftarlarımdan özür dilerim"