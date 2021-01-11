Süper Lig'in 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı ve üst üste 4. galibiyetini alarak 35 puanla 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 90 dakikanın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Taraftarın heyecanla beklediği Mesut Özil hakkında konuşan Koç, transferin henüz bitmediğini belirtti.

Henüz kesinleşen bir şeyin olmadığının altını çizen Ali Koç, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca ile ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

''Ben hala Mesut Özil'in rüya olduğunun söylüyorum. Bizim kulübümüzden bir kişi dahi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok.''

''Bize Visca ve İrfan Can ile ilgili teknik ekipten bir talep gelmedi. Başakşehir satmayı düşünürse ilgilenebiliriz.''





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