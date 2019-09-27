Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'in patronu Ali Koç, kulübün resmi internet sitesi fenerbahce.org'dan açıklama yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Ali Koç, sonrasında kulübün sitesinden mesajını verdi. Ali Koç, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında ise konuşmadı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Kadıköy Belediyesi Başkanlık makamındaki ziyarette Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, Genel Sekreterimiz Sevil Zeynep Becan ve İletişim Koordinatörümüz Can Gebetaş ile Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz da hazır bulundu.

Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyaretin ardından Başkanımız Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na üzerinde isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ve bir plaket takdim etti. Şerdil Dara Odabaşı ise Başkanımız Ali Koç’a martı temalı kahve fincanı takımı ile Kadıköy Çeşmeleri isimli bir kitap hediye etti.

Ziyaret sonrası Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, Başkanımız Ali Koç ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, “Kadıköy Belediyesi geçmişten bugüne kadar Fenerbahçe’yle özdeşleşmiş bir belediye. Biz de Kadıköy Belediyesi’ni siyasi parti gözetmeksizin seven bir kulübüz. Bugün de Şerdil Başkan Kadıköy’de CHP mensubu olarak belediye başkanı seçildi. Seçilen bütün başkanlar Fenerbahçe’ye çok önem veriyorlar, çok katkıda bulunuyorlar. El verilen her ölçüde destek veriyorlar. Bugün Sayın Başkanımızın riyasetinde yeni seçilen Kadıköy Belediye Başkanı’nı ziyarete geldik. Kendisiyle dostane sohbetler oldu. Kendisini görmekten ve ziyaret etmekten şahsım adına da çok mutluyum.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise Kadıköy belediyesi olarak Kulübün yanında değil zaten içindeyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Taraftarı olduğum kulübün Divan Kurulu Başkanı’nı ve Başkanını burada ağırlamak benim için büyük bir şeref. Kadıköy Belediyesi açısından da Kadıköy’ün en büyük marka değeri Fenerbahçe. Bu işbirliğini daha nasıl ileri götürürüz, ne tür sosyal projelerde ortaklaşa hareket ederiz diye Başkanımızla konuştuk.”

Ardından söz alan Başkanımız Ali Koç ise, “Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun demeye geldik. Vefa Başkan’ın dediği gibi de Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe’yle iç içe. Fenerbahçe tabii ki Kadıköy Belediyesi’nin en büyük markası. Bugüne kadar da hep yakın ilişkiler içinde oldu. Biz de hem bazı sorunlarımızı istişare etmeye geldik hem de -benim için daha da önemlisi- Kulübümüz ve belediyemizle beraber ne gibi projeler imza atabiliriz, bundan 1-2 sene sonra dönüp baktığımız zaman sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek olabilecek sosyal sorumluluk açısından neler yapabiliriz? O konularda beyin fırtınası yaptık. Benim düşüncem, arzum, hedefim Fenerbahçe Spor Kulübü’yle Kadıköy Belediyesi olarak uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atabilmek. Hem de bu ilçenin yaşam kalitesini Fenerbahçe Spor Kulübü’nün katkısıyla bir nebze daha arttırabilmek. Biliyorsunuz hem Osmanlı’da hem de Cumhuriyet tarihinde bu bölge çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, batılılaşmanın bir kalesi olmuştur. Fenerbahçe de bunun tam merkezinde, göbeğinde olmuştur. 21. yüzyılda bunu daha nasıl geliştirebiliriz diye konuştuk. Bu, pek çok ziyaretin bir ilki. Zaten Şerdil başkan stadımıza sık sık geliyor.” ifadelerini kullandı.



