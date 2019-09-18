Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, şunları söyledi:

"Kural hatası gündemde. İtirazımız da olacak. 3. günün saat 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Nereye başvuru yapmamız gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına. Bize verilen süre çerçevesinde itirazımızı yapıyoruz. Kural hatalarının bir tanesinde görüntü sıkıntısı olduğu için yayınçı kuruluş ile irtibata geçtik. Yayıncı kuruluş da sağolsun, görüntüleri verdi. Bunları inceliyoruz. Bize verilen sürede itirazımızı yapacağız."

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'Kural hatası var'

"Kural hatası var yok! Bize göre var. Bir tanesi yoruma hiç açık değil. Bir tanesi olabilir. Şunu görüyoruz ki, yeni kurallar yeni düzenlemeler yorumcular tarafında da tan anlaşılmamış, idrak edilmemiş. Futbol Federasyonu'nun da medyaya ilgililere bilgilendirme yapması herkesin aynı sayfada olması için sağlıklı olur. Zaman ne gösterir bakacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. İki tane üst üste hata olması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Zaten maç oldu bitti. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kurallar net şekilmde incelenirse, en sağlıklı kararın verileceğini düşünüyorum."

Ama ne yazık ki görüyorum, algı operasyonları başlamış. Türk futbolu son zamanlarda algı operasyonları ile yönetiliyor.

Ali Koç, bir gazetede konuyla ilgili yorum yapan MHK Başkanı Zekeriya Alp'i de hedef aldı, Koç, Zekeriya Alp'in tekrar itirazıyla ilgili yaptığı açıklamalara inanmak istemediğini ifade etti.

Fatih Terim için olay sözler!

Ali Koç, uzunca bir süredir eleştirilerde bulunduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sert sözlerle hedef aldı. Koç, "Organize bir kötülük ifadesi" kullanan Terim için, "Dünkü basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor. Biz nelerle uğraşıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış, o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir! Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık kariyerinde nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım!" yorumunu yaptı.

Nihat Özdemir ile fotoğrafı

TFF ziyareti de sorulan Ali Koç, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'le verdiği fotoğraf ve ziyaretleri hakkında ise şunları söyledi: "Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor, bu olayı sizler büyütüyorsunuz. Federasyonun üzerinde baskı yaratmak için gereksiz polemikler üretiliyor. Ayrıca şu an çok fazla hakem hatası ver demek için erken."

Ali Koç, son olarak Galatasaray derbisinin sorulması üzerine, "Daha o maça var" karşılığını verdi.