Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 2. galibiyetini aldı. Başkan Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. Başkan Ali Koç, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

'Kim ne kadar bağırıyorsa, sonucunu aldığı haftalar'

''VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun şekillendiği birkaç haftayı geride bıraktık. Kim ne kadar bağırıyorsa, sonucunu aldığı haftalar. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. VAR odasında tepki koyanların sonrasında yaşadıkları.''

'VAR'da izlenmeliydi'

''Bugün bizim penaltı pozisyonumuz en azından VAR'da izlenmeliydi. İzledim o pozisyonu. Kasımpaşa'nın da bir pozisyonu var penaltı için o da VAR'da izlenmeliydi, bana söylenen o.''

'Penaltı olduğunu söylüyorsunuz'

''Sizlere de tek tek sorduğumuzda penaltı olduğunu söylüyorsunuz bugünkü pozisyonun. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların maçlarında VAR'a çağırılan pozisyonlar, bizde çağırılmayanlar...''

''Cevap vermeye dahi tenezzül etmediler''

''TFF'ye mektup yazdık, cevap vermeye dahi tenezzül etmediler henüz. Demek ki dilimiz yabancı geldi, başka türlü konuşmamız gerekiyor. Sadece biz değil, tüm takımlar şikayetçi, son derece yapıcı bir mektup yazdık ama cevap dahi yazmadılar.''

'Ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz'

"Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır."

'1-2 transfere ihtiyacımız var'

''Tekrar söylüyorum, bir transfer imzalanana kadar, oldu, olacak demiyoruz. 1-2 transfere ihtiyacımız var. Limitler doğrultusunda, sportif direktörümüz ve teknik heyetimiz, scout raporlarıyla birlikte bize bir görüş sundular.''