SON DAKİKA! Ali Koç küplere bindi, tribüne atladı!

Son dakika haberi: Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ancak son dönemde aldığı kötü sonuçlarla beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Alınan kötü sonuçlar, istikrarsız görüntü ve şampiyonluk yarışından uzak kalınmasının ardından Fenerbahçe taraftarı, teknik patron Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Derbiyi şeref tribününde takip eden Ali Koç Ülker Stadı'ndaki ağır tepkilerin ardından taraftarların olduğu tribüne atladı.

İşte o anlar...

Yusuf Dursun