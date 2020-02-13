Son dakika | Alexander Sörloth'un cezası belli oldu
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verildi. Bordo-Mavili golcü Baiano'nun kendisine yaptığı hareket sonrası sinirlenmiş ve rakibini itmişti...
Son dakika Trabzonspor ile Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'un cezası belli oldu.
Bordo-Mavili futbolcuya 2 maç men cezası verildi.
İşte TFF'nin yaptığı açıklama...
TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)