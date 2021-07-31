MENÜ

Son dakika! Alex Teixeira'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve anlaştığı iddia edilen Alex Teixeira'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 00:08 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Alex Teixeira'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş , bir süredir Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'yı gündemine almıştı.

Akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile anlaştığına dair gelen haberlerin ardından Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı Josef de Souza ailesiyle birlikte bir restoranda fotoğraf paylaşırken altında da "Come to Beşiktaş" mesajını düştü. Bunun üzerine de Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira, Josef'in paylaşımına "Yakında kardeşim" mesajı paylaşarak transferin müjdesini verdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...