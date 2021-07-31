Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş , bir süredir Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'yı gündemine almıştı.

Akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile anlaştığına dair gelen haberlerin ardından Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı Josef de Souza ailesiyle birlikte bir restoranda fotoğraf paylaşırken altında da "Come to Beşiktaş" mesajını düştü. Bunun üzerine de Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira, Josef'in paylaşımına "Yakında kardeşim" mesajı paylaşarak transferin müjdesini verdi.