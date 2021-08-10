Beşiktaş , uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Alex Teixeira'nın merakla beklenen transfer açıklaması sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Beşiktaş Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda transferde büyük rol oynayan Josef de Souza’nın Alex ile yaptığı telefon görüşmesi yayınlandı. Alex’in ‘Karantinadan sonra görüşürüz’ mesajını verdiği video ‘Bekleyiş sona erdi… Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos!’ açıklamasıyla paylaşıldı.









Golcü oyuncu pandemi prosedürleri nedeniyle 7 gün karantinada kalacak ve daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"



