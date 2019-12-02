Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Alex Poythress'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Alex Poythress kimdir?

26 yaşındaki oyuncu 2.06 cm boyunda ve uzun forvet/pivot pozisyonlarında forma giyiyor.

6 Eylül 1993 doğumlu Alex Poythress, NCAA kariyerine Kentucky’de başlamadan önce şaşaalı bir lise kariyerini geride bıraktı. Ülkesinin en önemli lise yeteneklerinden biri olarak değerlendirilen Poythress, “5 yıldızlı yetenek” ve 2011-12 sezonunda Yılın Oyuncusu seçilerek NCAA’e adımını attı.

Kentucky’deki ilk sezonunda 11.2 sayı ve 6 ribaund ortalamaları yakaladı. Alex Poythress aynı zamanda Kentucky’de oyuncumuz Aaron Harrison ile de takım arkadaşlığı yapmıştı. 2016 NBA Draft’larının ardından ilk NBA kontratını 2017’de Philadelphia 76ers ile imzaladı ve sezonu Sixers ile tamamladı. 2017-18 sezonunu Indiana Pacers ve G-League ekiplerinden Fort Wayne Mad Ants ile geçirdi. 2018-19 sezonu başında Atlanta Hawks ile imzaladı ve 21 NBA maçında 5.1 sayı, 3.6 ribaund istatistikleri tutturdu. Aynı sezon Hawks’ın G-League takımı olan Erie Bayhawks ile 18 maça çıktı ve 23.7 sayı, 9.7 ribaund, 2.7 asist, 1.1 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynadı.

Son olarak 2019 yılında CBA takımlarından Jilin Northeast Tigers ile mücadele eden Alex Poythress, sezonun geri kalanında Galatasaray formasını giyecek.