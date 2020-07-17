Son dakika haberi... Yeni sezon kadrosunda kaybettiği yıldızları nedeniyle önemli bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Doğa Sigorta, koç Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme uzatılması ve yerli rotasyonunun tamamlanması sonrası ilk yabancı transferini Alex Hamilton ile gerçekleştirdi. Daha önce anlaşmaya varılan Alex Hamilton'ın transferi resmen açıklandı.

Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.





Alex Hamilton, geçtiğimiz sezon Maccabi Rishon LeZion'un en etkili isimlerinin başında gelirken EuroCup'ta bir de haftanın MVP'si ödülünü kazanmayı başarmıştı. Normal sezonun 3. maç döneminde Monaco'ya karşı 22 sayı (10/10 serbest atış), 8 asist, 5 ribaunt, 3 blok ve 2 top çalma ile toplam 38 verimlilik puanına ulaşmıştı ki elde ettiği bu verimlilik puanı, 11 Aralık 2018'den sonra EuroCup'ta ulaşılan en yüksek seviyeydi.



