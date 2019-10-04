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Son dakika | ALES sonuçları öğrenme ekranı! ÖSYM giriş safyası

Son dakika | ALES sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM giriş sayfasından ALES sonuçlarını öğrenebilirsiniz...

04 Ekim 2019, Cuma 09:39
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Son dakika | ALES sonuçları öğrenme ekranı! ÖSYM giriş safyası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ALES SONUCUNU ÖĞREMEK İÇİN TIKLAYIN

2019 ALES SINAV TAKVİMİ

2019 ALES İlkbahar:

Başvuru Tarihleri: 05 Mart 2019 – 13 Mart 2019 / Geç Başvuru: 28 Mart 2019

Sınav Tarihi: 05 Mayıs 2019

Sınav Sonuç Tarihi: 30 Mayıs 2109

2019 ALES 2:

Başvuru Tarihleri: 09 Temmuz 2019 – 17 Temmuz 2019 / Geç Başvuru: 31 Temmuz 2019

Sınav Tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav Sonuç Tarihi: 17 Ekim 210

2019 ALES Sonbahar:

Başvuru Tarihleri: 17 Eylül 2019 – 25 Eylül 2019 / Geç Başvuru: 08 Ekim 2019

Sınav Tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav Sonuç Tarihi: 12 Aralık 2109

ALES sınav takvimi ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan uyarılar aşağıdaki gibidir:

* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59’a kadar artırımlı olarak; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

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