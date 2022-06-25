UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülke konusunda flaş açıklamalarda bulundu. İtalya'nın hazırlandığı ev sahipliği için Türkiye'nin çok daha güçlü bir aday olduğunu belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'daki stadyum sorununa dikkat çeken Ceferin, "Şampiyonlar Ligi Finali oynayabileceğimiz bir tesis yok İtalya'da. Bu saçmalık. Türkiye, güçlü ve güvenilir bir aday. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ile de çok kez konuştum. Hükümetin Avrupa futbolunun değerinin farkında olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar için daha fazla garantiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.