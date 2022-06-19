Son dakika | Aleksandar Kolarov, futbolu bıraktığını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Aleksandar Kolarov, 36 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Sırp yıldız, futbolda farklı görevler almak adına çalışmalara başlayacağını da aktardı.

Vedasına ilişkin yaptığı açıklamada Kolarov, "Bugün, futbola veda ediyorum. Er ya da geç bugünün geleceğini biliyordum. Yine de her zaman hayalim olan şeyi gerçekleştirebildiğim için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Futboldaki ikinci hayatına odaklandığını belirten Kolarov, bir spor direktörü ve scout olarak yeterlilik için kurslara hemen başlayacağını açıkladı.

Kızılyıldız'ın altyapısında yetişen Kolarov, sonrasında ülkesinde Cukaricki ve OFK Belgrad formaları giymişti. 2007'de Lazio'ya transfer olarak ülkesi dışına çıkan Kolarov, 2010'da 23.86 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tumuştu. 2017'de ikinci İtalya dönemine Roma ile başlayan Kolarov, 2020'de transfer olduğu Inter'deki iki sezonun ardından da kariyerini noktaladı.

Kariyerinde ilk olarak 2007'de Sırbistan Millî Takımı ile U21 Dünya Kupası'nda ikincilik elde eden Kolarov, sonrasında 2009'da Lazio ile İtalya Kupası ve İtalya Süperkupa zaferleri yaşadı. Manchester City ile de iki Premier Lig, bir FA Cup, iki Lig Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu yaşadı. Son olarak formasını giydiği Inter'de ise 2020-21'de Serie A, 2021-22'de İtalya Kupası ve 2021'de İtalya Süperkupa şampiyonlukları elde etti.

2011'de Sırbistan'da yılın oyuncusu seçilen Kolarov, 2018-19'da İtalya Serie A'da yılın takımına girmeyi başarmıştı. Sırp oyuncu, 2010-20 aralığı kapsayan Roma'nın en iyi 11'inde de kendine yer bulmuştu.