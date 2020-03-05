Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi ve final için büyük bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından polis eşliğinde Antalya Stadyumu’ndan ayrılan Turuncu-Yeşilli takımın otobüsüne Dumlupınar Bulvarı’ndan geçtiği sırada yol kenarından bir taş atıldı.

Takım otobüsünün sağ yanındaki ön camını kıran taş, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı’nın boynuna isabet etti. Parçalanan cam parçaları ise kaleci antrenörü Murat Erdeğer’i boynundan yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı hafif sıyrıklarla atlatan antrenörlere ilk müdahaleyi otobüste bulunan sağlık ekibi yaptı.

Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, çirkin saldırının ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve ''Camı patlattılar. Harika bir ev sahjipliği'' notunu düştü.