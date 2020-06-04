Transferde son dakika gelişmesi. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Aytemiz Alanyaspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, 1860 Münih'te forma giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Alanyaspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Efkan Bekiroğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Alman ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezondan itibaren Alanyaspor'da forma giyeceğini açıkladı. Bu sezon 1860 München forması altında 18 maçta görev alan Efkan, 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.



