SON DAKİKA | Alanyaspor, Çağdaş Atan ile anlaşma sağladı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan ve Süper Lig'de de başarılı bir sezonu geride bırakan Alanyaspor, Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi sonrası yeni teknik direktör olarak Çağdaş Atan ile anlaşma sağladı. Alanyaspor'da daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak görev yapan Atan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Genç hocanın, bu akşam saatlerinde veya en geç yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, 2018-19 sezonunda Alanyaspor teknik kadrosunda yer alırken sonrasında ise Sergen Yalçın ile birlikte Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Hala Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmakta olan Atan, Alanyaspor ile anlaşarak ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL