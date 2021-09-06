Süper Lig 'de son sezonlarda hem takımdaki oyuncuları büyük takımlara göndererek, hem de oynadıkları futbolla herkesin dikkatini çeken Alanyaspor , bu sezona istediği gibi başlayamadı. Akdeniz ekibi ligin 3. haftasında karşılaştığı Hatayspor maçında sahadan 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak ayrıldı ve bu teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesine neden oldu. Alanyaspor geçtiğimiz günlerde "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle yolların ayrıldığını açıklamıştı.

ALANYA'NIN YENİ HOCASI BÜLENT KORKMAZ

Listedeki isimlerden birisi olan Bülent Korkmaz ile de görüşen Alanya yönetimi, genç teknik adamla anlaşma sağladı. Turuncu yeşillilerin yaptığı "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz!" açıklamasıyla ile Bülent Korkmaz'ın takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.