Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor; Davidson, Fatih Aksoy ve Ufuk Ceylan ile resmi sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi; Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Fatih Aksoy ile 5 yıllık sözleşme imzalarken Davidson ile 3, Ufuk Ceylan ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladnı.

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, “Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı oacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Davidson ise yaptığı açıklamada, “Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması altında çok önemli bir performans sergileyen Fatih Aksoy, "“Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım” diye konuştu.

Eski takımına dönen Ufuk Ceylan da, “Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız” dedi.